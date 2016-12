Tourismus-Verdienstzeichen für zwei Personen aus dem Lungau

02.12.2016, 09:35 Uhr

TAMSWEG, SANKT MARGARETHEN. Bei einer Festveranstaltung in der Salzburger Residenz überreichte Landeshauptmann Wilfried Haslauer gestern, am 1. Dezember, an 17 Personen das Salzburger Tourismus-Verdienstzeichen. Unter den Gewürdigten waren auch Elisabeth Löcker aus St. Margarethen im Lungau sowie Egon Setznagel aus Tamsweg.