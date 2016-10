Ursula Philipp ist neue Präsidentin des Soroptimist International Club Lungau/Tamsweg

07.10.2016, 17:08 Uhr

Pastpräsidentin Inge Fazelnia blickte auf zwei Jahre Club-Historie zurück.

LUNGAU. Beim Soroptimist International Club Lungau/Tamsweg übergab Inge Fazelnia das Amt der Präsidentin für die nächsten zwei Jahre an Ursula Philipp. Die scheidende Präsidentin gab anlässlich der Übergabe einen Überblick über die vergangenen zwei Jahre: zahlreiche Aktionen wurden durchgeführt, wie etwa der "Musikalische Wellentanz" mit Mercedes Echerer oder "Die öffentliche Frau" – eine Lesung mit Erika Pluhar – der Weihnachtswald in St. Michael, die Karfreitagssuppe in Tamsweg, das "Dirndl & Bua-Golfturnier" (gemeinsam mit Kiwanis und Lions). Ziel all dieser Aktivitäten ist die Unterstützung von Frauen und Kindern nach den soroptimistischen Grundsätzen. Mit einem großen Teil der Einnahmen wurde die Kinderseelenhilfe-Ambulanz Tamsweg/Lungau finanziell unterstützt.