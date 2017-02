Weltfrauentag "Wissenswertes rund um´s Räuchern"

Wie reinigen wir alte, verbrauchte Energien in Räumen, Häusern und unserer Aura? Wie unterstützen wir unsere Gesundheit durch die Kraft der heilsamen Räucherdüfte? Welche Räuchertraditionen gibt es in unserem Kulturkreis? Warum räuchern wir vor allem in der dunklen Jahreszeit und was verbirgt sich hinter den Bräuchen dieser Zeit? In diesem Praxisworkshop begleitet uns Renate Fuchs-Haberl, bekannt als die "Wildmohnfrau" einen Nachmittag lang zum Thema Räuchern. Nach einer Stärkung mit regionalen Erfrischungen geht es abends weiter mit "Alte Frauentraditionen im Alpenraum". Ein Vortrag der bereits oben genannten Matriachatsforscherin Fuchs-Haberl anlässlich des Weltfrauentages am Mittwoch, den 8. März. Der Weltfrauentag hat eine lange Geschichte und fand schließlich bei einer Generalversammlung der Vereinten Nationen am 8. März 1977 als internationalen Frauentag die entsprechende offizielle Anerkennung. Das Lungauer Frauennetzwerk sowie die Lungau Kulturvereinigung feiern gemeinsam mit dem Lungauer Frauentreff den Weltfrauentag. Details zu unseren Kooperationsveranstaltung finden sie unter www.lungauerfrauentreff.at www.lungauerfrauentreff.at