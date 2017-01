50 Jahre "Lungauer Volkskultur"

17.01.2017, 17:30 Uhr

Auftakt-Jubiläumsveranstaltung ist ein Lungauer Brauchtums-Pferdeschlittenfahren am 28. Jänner 2017.

LUNGAU. Die Servicestelle "Lungauer Volkskultur" feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Dazu wird es heuer ein paar Jubiläumsveranstaltungen geben; Auftakt dazu bildet ein Lungauer Brauchtumspferdeschlittenfahren am 28. Jänner 2017. Veranstaltet wird das von der Reitergruppe Ermannsdorf Schloss Moosham, der Reitergruppe Lungau sowie dem Tourismusverband Sankt Michael. Die Gespanne werden sich um 11:45 Uhr in der Essl-Au bei Sankt Michael aufstellen, um dann um zwölf Uhr entlang der Murpromenade in Richtung Trainingssportplatz Sankt Michael zu fahren, wo sie um 13 Uhr erwartet werden. Vorstellen werden sich alte Anspannungen, die das frühere bäuerliche Leben, das Arbeiten und die bäuerliche Kultur umfassen. Zu sehen sein werden neben Holz-, Heu- und Mühlschlitten auch sogeannte "Goassl" und "Böndl" für die Kirchfahrt sowie andere Schlitten, die zu besonderen Anlässen gebraucht worden waren. Es wird also nostalgisch werden. Um 15 Uhr fahren die Pferdegespanne dann wieder zurück in die Essl-Au.