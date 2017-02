Aktive Mitarbeit bei Workshops weckte Interesse am MultiAugustinum

05.02.2017, 06:30 Uhr

Am Tag der offenen Tür sperrte das MultiAugustinum seine Tore für Schüler und Eltern aus fünf Bundesländern auf. Moderieren oder Posieren durften die angehenden Schulbesucher. Denn die Schwerpunkte der Schule liegen im multi-media, foto- und Grafikbereich.

Das Angebot der Schule



Wohnen für Schüler

SANKT MARGARETHEN (tru). Nicht zu kurz kam die Verpflegung der Schüler am Tag der offenen Tür im "MultiAugustinum". Mit selbstgebackenem Brot aus der Lehrküche, durften die Schülerinnen und Schüler in einem der vier Zweige – multi-gastro&kunst – hineinschnuppern. Die Eltern wurden inzwischen bei Vorträgen über das weitere Ausbildungsangebot informiert.Einmal Moderieren, Fotografieren oder Posieren: von dieser Möglichkeit machten die Schüler auch Gebrauch; denn zwei weitere Schwerpunkte der Schule sind "multi-media" und "foto&werbegrafik".Wer für die ein- bis drei-jährige Ausbildung aus seinem Heimatort wegziehen muss, kann ein Zimmer in einem der beiden Kolpinghäuser mieten. Das Zuhause auf Zeit konnten die Jugendlichen so auch schon kennenlernen.