Büchereule für die Bibliothek in St. Michael

09.12.2016, 10:30 Uhr

Letzten Samstag (3.12. 2016) wurde die Büchereule vor der Bibliothek in St. Michael aufgestellt. Das Bibliotheksteam freut sich sehr über dieses großartige Geschenk, welches die Bibliothek noch mehr in den Blick der Öffentlichkeit rückt. Büchereileiter Manfred Aigner: "Ein herzliches Dankeschön auch an die Mitarbeiter unseres Gemeindebauhofes für die Mithilfe beim Aufstellen!"