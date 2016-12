Christina weihte SchülerInnen in ihre Backkunst-Geheimnisse ein

09.12.2016, 04:30 Uhr

Die Fachbereichsgruppe Tourismus der PTS Tamsweg absolvierte einen Backkurs.

TAMSWEG. Tipps und Tricks, damit Backen von saftigem Vollkornbrot, knackigen Semmeln und wohlschmeckenden Milchstriezeln gelingt, erhielten SchülerInnen der Polytechnischen Schule Tamsweg. In ihrer neuen Schauküche in Tamsweg weihte Christina Bauer aus Göriach die KursteilnehmerInnen in ihre Geheimnisse der Backkunst ein; angefangen bei der richtigen Verwendung der Zutaten bis hin zur Gebäcksklopfprobe. Freilich durften die SchülerInnen nicht nur selbst Hand anlegen sondern ihre selbst gemachten Backwaren – frisch aus dem Ofen – in gemütlicher Atmosphäre verkosten und genießen!