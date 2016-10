Dem Stau die lange Nase zeigen

05.10.2016, 09:00 Uhr

Immer mehr Menschen lassen ihr Auto stehen und fahren lieber mit Obus oder Lokalbahn.

Auf der Busspur oder mit der Salzburger Lokalbahn einfach am Stau vorbei: Wer seine Nerven im Berufsverkehr schonen will, fährt lieber öffentlich. Und damit die Attraktivität der Salzburger Öffis weiter steigt, investiert die Salzburg AG konsequent in den Streckenausbau und in neue Fahrzeuge. Allein in diesem Jahr wurden 25 Millionen Euro an Investitionen auf den Weg gebracht. Und das kommt an, Tag für Tag.

Der Obus für alle Fälle

Mehr Komfort, mehr Information

Staufrei über Land

Die neueste Obus-Generation spielt alle Stückerln. Mit USB-Ladestationen fürs Aufladen von Handy und Tablet, barrierefreien Ein- und Ausstiegen oder Klimaanlage für wohltemperiertes Vorankommen ist der Obus eine echte Alternative im Stadtverkehr. 2016 wurde die Obusflotte nochmals um zwölf dieser modernen Fahrzeuge erweitert und mit der Linie 9 wird im Dezember Taxham noch besser an das umweltfreundliche Obusnetz angeschlossen.Abfahrtsmonitore mit Echtzeitanzeigen sowie Fahrscheinautomaten an nahezu 30 Stellen machen den Umstieg auf den Obus noch leichter. Und mit der kostenlosen Echtzeit-App qando Salzburg kann man jederzeit mobil abfragen, wann und wo Obus und Lokalbahn fahren. Zusätzlich gibt es Informationen zu aktuellen Verkehrsmeldungen und ab Ende des Jahres wird der Ticketkauf per Handy möglich sein. Mehr als 44.000 Aufrufe pro Tag zeigen, dass das Service bestens angenommen wird.Auch die Salzburger Lokalbahn wartet mit zahlreichen Verbesserungen für ihre Fahrgäste auf. Mit dem Umbau des Bahnhofs und dem zweigleisigen Ausbau der Strecke Weitwörth-Oichtensiedlung bis zum Frühjahr 2017 setzt die Salzburg AG einen weiteren Meilenstein für Komfort, Verlässlichkeit und Sicherheit. Damit bekommen noch mehr Pendler die Möglichkeit, die Park+Ride-Angebote zu nutzen, um staufrei in die Arbeit zu kommen.