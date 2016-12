Die Sankt Margarethener jagen heuer den "Haserln" nach

25.12.2016, 04:00 Uhr

Theatergruppe St. Margarethen im Lungau greift heuer den Stoff der "Pariser Hasenjagd" auf.

Zum Inhalt des Stücks

SANKT MARGARETHEN. Das Theaterensemble rund um Intendant Thomas Kerschhaggl in Sankt Margarethen im Lungau widmet sich in der akuellen Spielsaison 2016/2017 die Komödie „Pariser Hasenjagd“ von Georges Feydeau auf. Die Premiere ist am 28. Dezember 2016, um 20 Uhr. Gespielt wird im Veranstaltungssaal in der der Volksschule Sankt Margarethen.Der Inhalt des Dreiakters ist jener: Regelmäßig besucht Monsieur Duval zu seinem Freund Colembey am Land, um mit diesem auf die Jagd zu gehen. Der Unfallarzt Lecocq, ein Freund der Duvals, versucht während der Abwesenheit des Monsieurs Duval dessen Frau Lucienne zu einer gemeinsamen Liebesnacht zu bezirzen. Lucienne ziert sich zwar, willigt aber schließlich doch ein, als sie feststellen muss, dass ihr Mann nicht hinter Tieren herjagt; denn Duval trifft sich stattdessen mit seiner Geliebten Madame Colembey, deren Gatte schon lange einen diesbezüglichen Verdacht hegt. Mithilfe eines Kommissars möchte er Beweise für die Untreue seiner Gemahlin finden, sie quais inflagranti ertappen, um sich dann von ihr scheiden zu lassen. Nachts treffen sich alle – Betrogene und Betrügende – unfreiwillig im gleichen Apartmenthotel. Und es kommt, wie es kommen muss, nämlich zu einigen Verwicklungen und Verwechslungen...

Auf der Bühne!

Hinter der Bühne!

In den Rollen: Sepp Wiedemaier als Maurice Duval, Advokat; Britta Wieland als Lucienne, seine Gattin; Thomas Kerschhaggl als Dr. Victor Lecocq, Arzt und Hausfreund der Duvals; Christian Walzl als Philippe, Neffe von Duval, Student; Waltraud Zehner als Comtesse Bonsac-Touraine, Inhaberin der Pension Paradiso; Hannes Ehrenreich als Colombey, Gutsbesitzer und ehemaliger Parlamentarier; Theresia Lanschützer als eine Kommissarin der Pariser Sittenpolizei; Michael Macher als ein uniformierter Polizist; Lürzer Max als ein uniformierter Polizist; Suzanne Holliday als Babet, Dienerin im Hause Duval (die gute Seele).Regie führt Alex Linse; Alexandra Wieland fungiert als Souffleuse und Sprecherin; Maria Löcker kümmert sich um die Kartenreservierung; Hans Grambichler um die Werbung; Hans Graggaber um die Organisation. Weitere Backstage-Aufgaben erledigen Renate Wiedemaier, Max Wiedemaier, Michael Wiedemaier, Anna Schiefer, Bob Holliday und Horst Leitner. All das findet unter der Gesamtleitung von Thomas Kerschhaggl statt.