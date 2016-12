Forstunfall im Lungau

11.12.2016, 09:25 Uhr

Bei Holzarbeiten in der Hintermuhr schwer verletzt wurde ein 51-jähriger Einheimischer laut Presseaussendung der Polizei Salzburg.

Wie die Polizei berichtet, führte ein 51-jähriger Einheimischer am Vormittag des 10. Dezember 2016 mit seinem Sohn in Hintermuhr im Lungau Holzbringungsarbeiten mit einem Traktor mit Seilwinde durch. Im Zuge der Holzbringung habe sich der 51-Jährige in den Gefahrenbereich der Seilung begeben, als sich plötzlich einige Holzstämme in Bewegung setzten und ihn im Bereich des Kopfes trafen, wodurch er verletzt wurde. Der Sohn habe den Unfall bemerkt, sofort erste Hilfe geleistet und die Einsatzkräfte verständigt.Laut Bericht wurde der Verletzte von einem Rettungshubschrauber aus dem unwegsamen Gelände geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Beim Einsatz waren drei Mann der Bergrettung Muhr, ein Rettungshubschrauber und ein Alpinpolizist im Einsatz.