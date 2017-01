Frauen spielen die Hauptrollen

31.01.2017, 00:00 Uhr

Bei elf Modulen im ganzen Bezirk, rund um das Thema "Frau gestaltet mit", können Interessierte lernen über ihren Schatten zu springen. Ziel des Lehrgangs: Frauen am Land zu stärken.

Zielgruppen und Ziele

TAMSWEG. "Wie man sich bei Stammtischgesprächen verhält, effektiv Argumentiert und in unangenehmen Situationen schlagfertig agiert, das lernen Frauen in unseren Modulen", erklärt Heidi Fuchs, Lungauer Frauen Netzwerk. Bis Herbst 2017 werden insgesamt elf Module im gesamten Bezirk angeboten. Insgesamt elf Lungauer Ladies sind fix eingeschrieben."Wir möchten Frauen ansprechen, die Verantwortung in der Politik übernehmen wollen oder sie bereits ausüben, aber nicht nur sie auch Frauen aus der Gesellschaft, die ihre Persönlichkeit weiterbilden wollen", meint Fuchs. Der Lehrgang - beziehungsweise die einzelnen Module - soll auch Praxis bieten: "Bei einem Rollenspiel, werden wird eine Szene öfters wiederholen, diese bei einer Veranstaltung im Forumtheater aufführen und vom Mitwirken der Gäste profitiere", freut sich Fuch bereits. Auf dieses Modul müssen die Besucher aber noch bis September warten.Inzwischen lockt am vierten Februar das Modul zum Thema "Stammtischparolen: und wie gehe ich damit um", nach Tamsweg. Beginn um halb neun Uhr.

Zusammenarbeit mit Experten

"Für die Weiterbildung wurden einge Experten organisiert unter anderem Landersrätin Martina Berthold", sagt Fuchs. Der Landesrätin liegt am Herzen, "dass sich mehr Lungauer Frauen in öffentliche und politische Führungspositionen einbringen."Der Lehrgang ist bereits gestartet, aber Anmeldungen sind noch Möglich. Zudem können die Module einzeln gebucht werden. Mehr informationen dazu: hier oder unter 0676 5064651.