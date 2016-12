Körperverletzung vor Disko

17.12.2016, 15:59 Uhr

Laut einer Presseaussendung der Polizei Salzburg kam es Samstag früh zu einer Rangelei mit Körperverletzung vor einer Disko.

Wie die Polizei meldet, seien vor einer Disko in Mariapfarr am 17. Dezember 2016 gegen drei Uhr mehrere Männer in Streit geraten. Dabei habe ein 18-jähriger Serbe einem 50-jährigen Österreicher einen Kopfstoß verpasst und hätte diesen unbestimmten Grades verletzt. Bei der daraus resultierenden, handfesten Auseinandersetzung zwischen den Männern sei auch ein 16-jähriger Rumäne leicht verletzt worden. Die Männer werden laut dem Polizeibericht angezeigt.