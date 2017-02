15.02.2017, 13:58 Uhr

Kollision auf der Skipiste

SANKT MICHAEL. Gestern, am 14. Februar 2017, kam es gegen Mittag am Katschberg in St. Michael im Lungau zu einer Kollision zwischen einer 43-jährigen Österreicherin und einer 56-jährigen Deutschen. Das vermeldete die Landespolizeidirektion Salzburg. Die Deutsche sei zu Sturz gekommen und musste mit schweren Verletzungen nach der Erstversorgung zum Arzt gebracht werden. Die Österreicherin sei unverletzt geblieben.

