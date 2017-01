LKW verkeilte sich mitten in Sankt Michael im Lungau

23.01.2017, 16:40 Uhr

Straße war über drei Stunden lang gesperrt.

SANKT MICHAEL. Heute, am 23. Jänner 2017, gegen 9 Uhr, wurde einem 29-jähriger Berufskraftfahrer aus Bosnien, der mit sein Sattelzugfahrzeug im Ortsgebiet von St. Michael auf einer Gemeindestraße unterwegs war, der Rat seines Navigationsgeräts zum Verhängnis. Dieses wollte den Fahrer zur nächstgelegenen Tankstelle navigieren, wie die Landespolizeidirektion Salzburg schildert. Dem Vorschlag folgte der Fahrer, woraufhin sich das das Fahrzeug in einer 90 Grad Kurve im Ortsgebiet verkeilte. Ein Spezialfahrzeug musste das Fahrzeug dann aus dieser misslichen Lage bergen. Die Ortsdurchfahrt Sankt Michael war in der Zeit von 9 bis 12.30 für den gesamten Verkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand. Durch den Sattelzug sei laut der Polizeimeldung ein Dachvorsprung einer Hausfassade beschädigt worden. Der genaue Sachschaden sei unbekannt.