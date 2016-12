Lungau - das war der April 2016

28.12.2016, 12:01 Uhr

Auch im April 2016 wurde in den Bezirksblättern Lungau über viele interessante Dinge berichtet. Einen kleinen Auszug finden sie anbei:

"Mandlbräu" heißt das Bier aus dem Lungau

Foto: Peter J. WielandST. MICHAEL (pjw). Wasser, Malz, Hopfen und Hefe: das sind die vier Grundzutaten, die man zum Bierbrauen braucht. Seit Sommer 2014 hat sich Florian Mandl aus St. Michael einen Traum erfüllt und kreiert aus diesen Zutaten seine ureigenen Biersorten: das Mandl- und das Weibl-Bier.

Stippvisite bei der Bezirkshauptfrau des Lungaues

Foto des Monats April

Mandl erklärt: "Das Mandl-Bier ist ein hopfig-helles Untergäriges, das sich durch seinen fruchtigen Geschmack von anderen Bieren erfrischend unterscheidet. Das Weibl-Bier dagegen, das bei den Damen sehr beliebt ist, zeichnet sich durch ein angenehmes malziges Aroma aus", schildert Mandl und führt aus: "Durch seine Naturkohlensäure sind meine Biere gut bekömmlich und sehr 'süffig'."Zum Braukeller umfunktioniert hat Florian eine Garage, die sich im Besitz seiner Familie befindet. Ungefähr fünf Wochen dauert es, bis eine Charge fertig ist. "Der Großteil meines Bieres wird im Café Mandl, das meine Eltern im St. Michaeler Ortszentrum betreiben, ausgeschenkt", erklärt Florian._________________________________________________________________________Foto: Stefanie WeirerTAMSWEG, LUNGAU (pjw). "Blickpunkt:Frau" ist eine Veranstaltungsreihe des "Lungauer Frauen Netzwerks", bei der Frauen Frauen am Arbeitsplatz besuchen, um Einblick in deren Arbeitswelt zu erhalten. Am 22. März ist Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser Gastgeberin von "Blickpunkt:Frau".Rohrmoser ist seit knapp einem Jahr in ihrem Amt und verantwortlich für 58 Mitarbeiter/Innen. „Kein Tag ist wie der andere, und ich lege schon ein ordentliches Tempo vor, vielleicht bringe ich auch so manche Unruhe mit“, wird Rohrmoser in der Presseaussendung des "Lungauer Frauen-Netzwerks" zitiert, „aber das Ziel musst du vor Augen haben und ständig gute und rasche Lösungen finden. Das ist sehr spannend und abwechslungsreich. Das gefällt mir, sonst würde ich es nicht machen". Zu ihrem Arbeitsstil erzählt sie bei Blickpunkt:Frau: „Was ich nicht mache, ist, bei jedem Festl und Vereinsgeschehen dabei zu sein, und die Leute verstehen das. Außerdem mische ich mich nicht in die Politik ein. Ich bin bestrebt, jeden Sachverhalt objektiv zu prüfen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten jeder Bürgerin und jedem Bürger Hilfestellung zu geben!“_________________________________________________________________________Foto: Anna-Maria HuteggerAm 13. März spielten mein Enkel Christian Wenger (16) und sein Freund Markus Lerchner (13) beim Outdoorparc (Nessiteich) Fußball. Da sahen sie, wie ein Mann mit einer Bohrmaschine ankam und auf dem Teich die Eisdecke aufbohrte, um die Dichte zu messen. Auf einmal sahen die Jungs den Mann nicht mehr. Schnell rannten sie aus der mit Holz verbauten Fußballanlage und liefen zum nahen Teich. Sie sahen, dass der Mann eingebrochen war und nur mehr mit Schultern und Kopf aus dem eiskalten Wasser ragte. Blitzschnell reagierten die zwei Buben und bekamen eine Hand des Mannes zu fassen. Danach gelang es Markus, auch an der anderen Hand des Mannes zu halten. Gemeinsam zogen sie den Mann aus dem Teich. In Zusammenarbeit mit unserer Regionautin Anna-Maria Hutegger