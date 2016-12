Lungau - das war der Jänner 2016

23.12.2016, 11:14 Uhr

Im Lungau ist viel los, einen kleinen Auszug an Themen, welche im Jänner 2016 in den Bezirksblättern Lungau aufgegriffen wurden finden sie hier.

In "SALK-Familie" aufgenommen

Foto: RMA/MEV-Verlag, Germany/Mike WitschelTAMSWEG (pjw). Das Krankenhaus Tamsweg wurde im Jahr 1905 gegründet. 2008 ging es von der Marktgemeinde Tamsweg in die Rechtsträgerschaft des Landes Salzburg über und wird nun mit 1. Jänner 2016 in die Dachgesellschaft der „Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH“ (SALK) eingegliedert. Zur SALK-Familie gehören das Landeskrankenhaus Salzburg, die Christian-Doppler-Klinik, die Landesklinik St. Veit, die Landesklinik Tamsweg sowie das Universitätsinstitut für Sportmedizin. Ihren Lehrbetrieb nahm die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU), deren Partner und Ausbildungsstätte für Klinik und Forschung die SALK sind, im Jahre 2003 auf. Die Landesklinik Tamsweg ist seit Anfang Dezember 2015 ein Lehrkrankenhaus der PMU.________________________________________________________________________

Freie Fahrt durch eine Röhre der Einhausung

Bild des Monats Jänner

Foto: AsfinagZEDERHAUS (pjw). An der A10 Tauern-Autobahn rollt der Verkehr seit dem 23. Dezember 2015 in Fahrtrichtung Villach bzw. Fahrtrichtung Süden durch eine neue Röhre der Einhausung bei Zederhaus. Dieser eineinhalb Kilometer lange Tunnel für die Autobahn sei die größte Umweltentlastungs-Maßnahme an der A10 in Salzburg und bringe ein klares Mehr an Lebensqualität für die Menschen im Ort, teilt die Asfinag in ihrer Aussendung mit. Bis zum Sommer 2017 soll dann auch die zweite Röhre in Fahrtrichtung Norden fertig sein. 69 Millionen Euro investiere die Asfinag in die gesamte Einhausung, die nach der Fertigstellung 2017 überschüttet und auch begrünt werde, heißt es in der Mitteilung.________________________________________________________________________Foto: Roland LorscheidST. MICHAEL (loro). Bereits zum zwanzigsten Mal findet der Ball des Roten Kreuzes Lungau statt. Gastgeber ist die Abteilung St. Michael unter dem Abteilungskommando von Rupert Grießner. Im Festsaal der Marktgemeinde spielt die Gruppe „Die Lungauer“ modern und ländlich auf, wozu die Besucherinnen und Besucher kräftig das Tanzbein schwingen. Gemeinsam mit der Disco im ersten Stock wird in allen Musikrichtungen und für alle Altersgruppen etwas geboten. Als Mitternachtseinlage bringt "Schlangenmensch" François Endlich seine Kunst dar. Für die anschließende Tombola haben die Rotkreuz-MitarbeiterInnen wieder tolle Preise, wie eine aus Holz gefertigte Gartenbank, einen Rundflug oder einen Simulator-Flug mit einer Boing, gesammelt.Mehr zum Ball des Roten Kreuzes Lungau unter meinbezirk.at/1615223