Lungau - das war der Juni 2016

29.12.2016, 19:05 Uhr

Das Tal bebt unter den Füßen der Teilnehmer

Foto: Peter J. WielandLUNGAU (pjw). Die Hauptläufe des 4. Lungauer Murtallaufes presented by Bezirksblätter Salzburg gehen am Sonntagvormittag bei bestem Laufwetter über die Bühne. Gestartet wird am 26. Juni in allen Partnerorten gleichzeitig um 10 Uhr. Das Ziel ist der Marktplatz von Tamsweg.

Kunst im Rathaus: Alice Siebenhofer stellt aus

Bild des Monats Juni

Die Königsdisziplin, den Intersport Frühstückl Panoramalauf (21,1 km) kann Martin Wenzl vom Team "Salzburg Trailrunning Festival" in 1:18:05,5 Stunden für sich entscheiden. Bester Lungauer ist Reinhold Schager (Team "G.A.S Salzburg") in 1:21:02 vor Titelverteidiger Bernhard Bauer vom Team "GLS Schilcher Installationen" in 1:22:05,7. Bei den Damen wird Michaela Hinterndorfer aus St. Johann im Pongau in 1:42:59 Panoramalauf-Erste.Mehr dazu auf meinbezirk.at/1783252___________________________________________________________________________Foto: Marktgemeinde TamswegTAMSWEG (red). Zahlreiche Freunde, Kollegen und Weggefährten sind der Einladung der Tamsweger Künstlerin Alice Siebenhofer gefolgt und kommen zur Vernissage ins Rathaus Tamsweg. Nach der Begrüßung und Eröffnung durch Bürgermeister Georg Gappmayer legt die Künstlerin ihren Zugang zur Kunst und ihre Beweggründe sowie ihre Motivation zu dieser Ausstellung mit dem Titel „Begegnung mit…" dar. Inspiriert von ihrer Zeit im Ausland, vor allem von ihrem mehrjährigen Ägyptenaufenthalt, sind imposante Fotos und Mandalas entstanden, die bei dieser Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Trommelgruppe Babeti Mbonda, bei welcher Alice Siebenhofer Mitglied ist, umrahmt die Vernissage. Als „special guest“ präsentiert im Rahmen der Ausstellung auch Volodymyr aus der Ukraine seine Fotos.___________________________________________________________________________Foto: Silberbergwerk RamingsteinRAMINGSTEIN (pjw). "Das Silberbergwerk Ramingstein gilt als sehr sicheres Schaubergwerk, weshalb es 2015 mit dem Gütesiegel 'sicher!' ausgezeichnet wurde", ruft Betriebsleiterin Christina Hoffmann in Erinnerung. Trotzdem legt die Lungauer Stollengruppe Wert auf die ausreichende Prävention von Notfällen. Aus diesem Grund werden regelmäßig Einsatzübungen abgehalten. "Eine besondere Herausforderung stellt das Auftreten von unatembaren Gasen untertage dar", erklärt Hoffmann und fährt fort: "Aufgrund der geologischen Gegebenheiten in Ramingstein ist es zwar unwahrscheinlich, dass aus dem Felsen giftige Gase ausströmen. Eine größere Gefahr stellen aber Waldbrände mit einziehenden Rauchschwaden dar, welche eine Besuchergruppe untertage einschließen könnten." Zum Start der diesjährigen Besuchersaison findet eine Bergeübung im Schaubergwerk statt. Ein Trupp der Grubenwehr rettet eine verletzte Person aus dem am tiefsten gelegenen Bereich der Führungsstrecke.