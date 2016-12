Lungau - das war der Mai 2016

28.12.2016, 20:51 Uhr

WERFENWENG, WEISSPRIACH (pjw). Im FIS-Landes-skimuseum in Werfenweng wird am 23. April die Ausstellung "Parallelslalom Marlies + Benni Raich" eröffnet. Vor Ort sind neben den beiden ehemaligen Skistars, Marlies und Benni Raich, auch LH Wilfried Haslauer, Moderator Sepp Forcher, Salzburgs Skipräsident Bartl Gensbichler sowie viele andere mehr. Mitten drinnen ist auch ein Weißpriacher: Hans Fuchs, der in der Szene als "Ullr-Fux" bekannt ist. "Vor mehr als zehn Jahren fertigte ich für Österreichs Ski-Liebespärchen und ihre Fans einen speziellen Ullr an", erzählt Hans, der fortfährt: "Zum Karriereende der beiden Spitzensportler aus Österreich widmete ich ihnen die Spitze meines Ullr-Baums. Diesen zieren verschiedene Ullr mit besonderer Bedeutung. Die Spitze des Baums vergebe ich stets nach aktuellem Anlass." Hans hat diesen Ullr-Baum bei der Ausstellungseröffnung selbstverständlich mit dabei und zieht so manch' Aufmerksamkeit damit auf sich._________________________________________________________________________

MARIAPFARR (pjw). Ein ganz besonderes Hochzeitsjubiläum gibt es in Mariapfarr zu feiern. Josefine und Mathias Harrer aus Stranach feiern das Steinerne Hochzeitsjubiläum. Die beiden sind also sage und schreibe 67,5 Jahre verheiratet. Bgm. Franz Doppler und Vizebgm. Andreas Kaiser gratulieren ganz herzlich und überbringen ein kleines Präsent seitens der Gemeinde._________________________________________________________________________TAMSWEG (pjw). Die Staatsmeisterschaft der Waldarbeit, die in Zwettl in der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof stattfindet, ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Tamsweg ein voller Erfolg.Anna Macheiner und Eva Hirscher holen den Staatsmeisterinnentitel in der Teamwertung der Mädchen. Weiters holt Anna Macheiner den Staatsmeisterinnentitel beim Bewerb "Kombinationsschnitt Mädchen" und Eva Hirscher die Silbermedaille beim Bewerb "Präzisionsschnitt Mädchen". Die Silbermedaille beim Bewerb "Präzisionsschnitt Burschen" wird von Simon Rettenwender gewonnen. Die Bronzemedaille beim Bewerb "Präzisionsschnitt Mädchen" gewinnt zudem noch Anna Macheiner. Weiters erreichen die Burschen in der Mannschaftswertung den sechsten Platz von insgesamt 19 teilnehmenden Mannschaften.Statements von Landesrat Josef Schwaiger und von LFS-Fachlehrer Josef Ramsbacher lesen Sie auf www.meinbezirk.at/1737024.