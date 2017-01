Mach mit und zeig uns dein Foto zum Thema "Holz"

12.01.2017, 12:12 Uhr

Baum des Jahres 2016: Die Eiche

Flexibles Holz

SALZBURG. 1971 hat die FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) als Reaktion auf die globale Waldvernichtung den 21. März als Internationalen Tag des Waldes empfohlen.In Österreich wird an diesem Tag offiziell der Baum des Jahres bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr 2016 war die Eiche der Baum des Jahres.Aufgrund der vielen verschiedenen Holzarten ist Holz ein vielseitig verwendbarer Rohstoff. Eingesetzt wird Holz zum Beispiel erfolgreich in der Baubranche - im Vergleich zu seinem geringen Eigengewicht weist es nämlich eine sehr hohe Festigkeit auf, was es bei tragenden Konstruktionen zu einem genialen Baustoff macht.Aber auch in der Gesundheitsbranche sollte man die Wirkung von Holz nicht außer Acht lassen. So sollen Zirbenkissen mit einem hohen Anteil an Zirbenharz zu einem bessern Schlaf beitragen.

