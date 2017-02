Mutmaßliche Fahrerfucht in Tamsweg

07.02.2017, 10:08 Uhr

Auf der Suche nach dem Unfallverursacher ist ein Besitzer eines Fahrzeuges in Tamsweg.

TAMSWEG. Am Vormittag des 6. Februar 2017 (Montag, zwischen 8 und 12 Uhr) sei am Billa-Parktplatz in Tamsweg ein silberner Dacia-Sandero beschädigt worden, wie der Fahrzeughalter berichtete. Der Schaden sei an der vorderen Stoßstange und am rechten vorderen Kotflügel entstanden. Der Unfallverursacher bzw. die -verursacherin oder auch eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Tamsweg zu melden.