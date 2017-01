20.01.2017, 17:02 Uhr

Rainbows-Gruppenstart im März in Tamsweg

TAMSWEG. Neue Rainbows-Gruppen für Kinder und Jugendliche zwischen vier und zwölf Jahren, deren Eltern sich getrennt haben, starten im März unter anderem in Tamsweg sowie in jenen Orten, in denen mindestens vier Kinder angemeldet sind.

Weitere Informationen und Anmeldung: Landesleitung Rainbows-Salzburg, Mag. Eva Gitschthaler, Münchner Bundesstraße 121a, 5020 Salzburg, 0662 / 825675, salzburg@rainbows.at

