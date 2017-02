Raufereien in Obertauern

04.02.2017, 09:08 Uhr

In der Nacht vom 3. zum 4. Februar kam es laut Polizei zu Raufhandlungen in Obertauern.

Wie die Polizei Salzburg in Presseaussendungen meldet, gab es In der Nacht vom 3. zum 4. Februar 2017 Raufereien in Lokalen in Obertauern.So sei es am 3. Februar 2017 gegen 23:45 Uhr zwischen einem Gast und einem Kellner einer Apres-Skibar in Obertauern nach einer verbalen Auseinandersetzung zu einem Handgemenge gekommen. Beide verletzten sich dabei gegenseitig.Etwas später, am 4. Februar 2017, um ca. 03.30 Uhr kam es dann laut Polizei in einem Kebablokal in Obertauern zu einem Streit zwischen einem 49-jährigen Oberösterreicher und einem 21-jährigen Lungauer. Im Zuge des Streits habe der Oberösterreicher seinen Kontrahenten zu Boden gerissen. Dabei habe sich der Lungauer an der Nase verletzt und ein Nasenbeinbruch sei die Folge der Auseinandersetzung gewesen. Der Oberösterreicher blieb unverletzt. Beide Beteiligten dieses Vorfalles waren laut Polizeibericht alkoholisiert.