Rund 23.300 Personen nutzen den Tälerbus in Weißpriach, Zederhaus und Muhr

06.12.2016, 16:02 Uhr

16.150 Fahrgäste im Riedingtal

2.600 Tälerbus-Gäste im hintersten Murtal

Im Riedingtal wurden in den Ferien 16.150 Fahrgäste im Tälerbus gezählt. Regner: "Das Fahren so vieler Personen mit Privat-PKW wäre im Riedingtal zwischen Schliereralm und Königalm wegen der engen Straße und der wenigen Parkplätze und Ausweichen technisch unmöglich."Und im hintersten Murtal fuhren im Sommer dieses Jahres 2.600 Tälerbusfahrgäste am steilen Almweg zwischen Muritzen und Sticklerhütte.