„SAG’S MULTI“: Junge Mauterndorferin qualifiziert sich fürs Bundesfinale!

19.01.2017, 20:53 Uhr

Die Landesschulsprecherin, die derzeit die 4. Klasse der HLW des MultiAugustinum besucht, nahm bereits zum 2. Mal an diesem Wettbewerb, der vom Verein „Wirtschaft für Integration“ durchgeführt wird, teil.

In der Regionalrunde, die im Jänner in Innsbruck stattfand, hielt sie ihre zweisprachige Rede auf Deutsch und Englisch und sprach eindrucksvoll über das Thema „Mutproben“. Sie überzeugte die Jury mit ihren beachtlichen rhetorischen und sprachlichen Stärken und ihrer Fähigkeit, ein Thema inhaltlich gut ausführen zu können.Jetzt hat sie die Chance, ihre exzellenten mehrsprachigen Redekünste beim Bundesfinale in Wien unter Beweis zu stellen.