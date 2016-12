Schiunfall mit schwerer Verletzung

11.12.2016, 09:30 Uhr

In einer Presseaussendung berichtet die Polizei von einem Schiunfall in Obertauern, bei dem ein Kind die Rettungskette ausgelöst habe.

Laut Bericht habe sich am 9. Dezember 2016, gegen 15.00 Uhr, in Obertauern, bei der Skiabfahrt der "Schönalmbahn" ein schwerer Schiunfall ereignet. Ein 53-jähriger Österreicher dürfte bei der Skiabfahrt auf der Piste 5c mit seinen Schiern, ersten Erhebungen zufolge, ohne Fremdverschulden, zu Sturz gekommen sein. Er sei dabei über den markierten Pistenrand die Böschung hinab gestürzt und dort im Graben eines Baches zu liegen gekommen. Von einem vorbeifahrenden Kind (keine näheren Daten bekannt), das den Schwerverletzten im Graben liegend entdeckte, sei ein Liftangestellter über den Unfall informiert worden. Der Liftangestellte habe dann in weiterer Folge die Rettung verständigt. Nach notärztlicher Versorgung sei der Schwerverletzte in Obertauern erstversorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht worden.