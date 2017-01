Schlägerei in Tamsweger Lokal

28.01.2017, 08:28 Uhr

Am Donnerstag, dem 26. Jänner 2017, um ca. 23.00 Uhr kam es in einem Lokal in Tamsweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Einheimischen und einer Gruppe Grundwehrdiener, wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heisst.

Wie die Polzei berichtet schlugen im Zuge dieser Auseinandersetzung die Grundwehrdiener auf die beiden Einheimischen ein. Die beiden Männer, 26 und 27 Jahre alt, hätten Prellungen erlitten und seien unbestimmten Grades verletzt worden. Laut Bericht wurden sie vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Tamsweg gebracht. Die 8 Grundwehrdiener seien in die Kaserne Tamsweg geflüchtet. Die Polizei wird nach Abschluss der Erhebungen Anzeige erstatten.