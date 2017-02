SchülerInnen messen sich auf der Piste

11.02.2017, 21:33 Uhr

Wenn es Frau Holle mit dem Schilift Lessach gut meint, dann finden alljährlich die Schulschimeisterschaften der Landwirtschaftlichen Fachschule Tamsweg an diesem Hang statt. So war auch heuer wieder diese Veranstaltung ein sportlicher Höhepunkt im Jahresablauf einer Schule. An die 120 Schülerinnen und Schüler stellten sich dem Lauf und maßen sich in Zehntel und Hundertstel Sekunden Abständen. Der Bewerb verlief unfallfrei und alle Starter und Starterinnen waren mit Begeisterung dabei.1. Vierthaler Lorenz aus Filzmoos2. Bogensperger Michael aus Lessach3. Vierthaler Burkhard aus Filzmoos1. u. zugleich Schulschimeister Lechner Johannes aus Muhr2. Kocher Fabian aus Lessach3. Gruber Christoph aus Unternberg1. Moser Tobias aus Krakauebene2. Habersatter Daniel aus Flachau3. Pertl Alois aus MauterndorfDir. Peter Rotschopf mit den Platzierten des 2. Jahrganges und Martin Sagmeister, Obmann des ASVÖ SC Lessach