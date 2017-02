Sieben gestählte Männer-Bodies bringen Frauen in Wallung

15.02.2017, 06:00 Uhr

Mauterndorfs "Begnadete Körper" präsentieren sich – der Frauenwelt vor allem!

Angebot des Rotlichtmilieus

MAUTERNDORF. Eine Gruppe der Mauterndorfer Faschingsgilde, die sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Fixpunkt des Programms etabliert hat, sind die „Begnadeten Körper“. Sieben gestählte Bodies präsentieren sich auch heuer wieder auf der Faschingsbühne des USC Mauterndorf und werden vor allem die Frauenherzen zum Schmelzen bringen und deren Blut in Wallung!Bernhard Stocker hat einen dieser begnadeten Körper. Wenn man ihn auf die Groupies anspricht, so sagt er: „Wir können uns kaum erwehren. Sogar der Lungauer Rotlichtkönig hat uns engagieren wollen – nein kaufen wollen“, sagt Bernhard. „Doch was würden unsere Frauen daheim sagen? Sie würden mit dem Nudelholz auf uns warten, sollte der Umsatz dann wider Erwarten doch nicht stimmen“, sagt Bernhard und zwinkert mit dem rechten Auge; der gestählte Mann aus Mauterndorf scheint bescheiden, denn er möchte im Bezirksblätter-Gespräch nun lieber über das aktuelle Programm sprechen; und aktuell jubiliert die Marktgemeinde.

"Genauere Details" folgen

So trainieren sie ihre Bodies

Die Termine

„Dass 800 Jahre Markterhebung Mauterndorf heuer gefeiert werden, ist kein Geheimnis. Daher werden wir einen Teil unseres Auftrittes diesem Thema widmen“, erklärt Bernhard, denn schließlich lautet doch auch das diesjährige Faschingsmotto: “800 Jahre sind geschafft, atemlos durch die Nacht!“ „Ob dieses Jubiläumsprogramm ein Reißer oder im Jugendjargon gesagt ‚ein Burner“ wird, wird sich zeigen", sagt er, "das Programm ist zwar schon geschrieben und versendet, aber der Burner ist wohl noch geheim. Es heißt immer nur ‚Genauere Details‘ folgen!“, schmunzelt Bernhard, der selber übrigens auch ein kleines Jubiläum feiert, denn er ist seit 25 Jahren beim Mauterndorfer Fasching aktiv und involviert.Der "Begnadete Körper" will freilich auch gut gekleidet sein. Als Leckerbissen erwartet die Faschingssitzungbesucher deshalb auch eine Haute-Couture-Show von namhaften Designern. „Das weibliche Publikum darf sich also heuer wieder sehr freuen; schließlich trainieren wir schon das ganze Jahr unsere stählernen Bodies“, sind sich die „Begnadeten Körper“ einig. Die Männer aus Mauterndorf führen aus: „Wir treffen uns wöchentlich, stemmen Stegmühler-Schnapsstamperl, dehnen unsere Bäuche mit Debrezinern und Co. und versorgen unsere stahlharten Muskeln mit ausreichend Kohlenhydraten und Eiweiß in Form von Schokolade usw.“Im Festsaal Mauterndorf! 25. Februar, 14-16 Uhr, Kindermaskenball; ab 20 Uhr, Elitemaskenball. Sitzungen am 24., 26. und 27. Februar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Reservierungshotline: 0664/7982440