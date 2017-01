Tamsweg: Brand eines Nebengebäudes

28.01.2017, 07:42 Uhr

Wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, brannte am Abend des 27. Jänner 2016 in Tamsweg ein Nebengebäude.

Die Polizei bereichtet, dass am 27.1.2917 gegen 21 Uhr ein Nebengebäude in Brand geraten sei. 42 Mann der Freiwilligen Feuerwehr waren mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort und löschten den Brand rasch, wie es weiter im Bericht heißt.Zündelndes KindDie Brandursachenermittlung habe ergeben, dass am Nachmittag ein Kind mit Streichhölzern in diesem Bereich gezündelt hatte. Dabei entzündete das Kind Unrat, der nicht zur Gänze gelöscht worden sein dürfte. Es entstand laut Polizeibericht geringer Sachschaden an der Holzkonstruktion.