Tamsweg muss ohne Raketen "rutschen"

20.12.2016, 03:00 Uhr

In Tamsweg muss das Silvesterfeuerwerk am Marktplatz heuer abgesagt werden, wie der TVB mitteilte.

Keine passende Abschussstelle

TAMSWEG. Das Silvester-Feuerwerk im Marktzentrum von Tamsweg müsse aus behördlichen Gründen in diesem Jahr abgesagt werden. Darüber informierte der Tamsweger Tourismusverbands-Obmann, Egon Setznagel, die regionale Presse."Es konnte keine geeignete Abschussstelle in Tamsweg für ein gewerbliches Feuerwerk gefunden werden, das durch die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg freigegeben worden wäre", erklärt Setznagel. Die Silvesterparty am 31. Dezember 1016, von 22 Uhr bis zirka 2 Uhr, am Marktplatz in Tamsweg, finde aber wie geplant statt.

"Absage ist bedauerlich"

Aus Setznagels Sicht sei die Feuerwerks-Absage überaus bedauerlich, denn das Silvesterfeuerwerk habe eine über zehnjährige Tradition am Tamsweger Marktplatz. Mit einem ungefähren Budget von rund 6.000 Euro seien jedesmal knapp um die 95 Kilogramm Feuerwerks-Mittel zum Einsatz gekommen. Tourismus-Chef Setznagel betont: "Für den nächsten Jahreswechsel – also 2017 auf 2018 – bemühen wir uns daher mit Vehemenz eine geeignete Alternative zu den Silvesterveranstaltungen insbesondere für das Feuerwerk zu finden!"