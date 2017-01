Tödlicher Verkehrsunfall in St. Margarethen

28.01.2017, 07:58 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am 27. Jänner 2017 wurde der Fahrer getötet, wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heisst.

Laut Meldung fuhr ein 43-jähriger einheimischer Pkw Lenker am Abend des 27. Jänner 2017 gegen 22:35 Uhr im Gemeindegebiet von St. Margarethen von St. Michael kommend nach Mauterndorf. Bei StrKm 68,8 sei der Lenker mit seinem Fahrzeug auf trockener Fahrbahn rechts über den Straßenrand hinaus geraten und wurde bei der Leitschiene in die Höhe geschleudert. Das Unfallfahrzeug habe sich zirka 50 Meter in der Luft befunden und sei dann gegen eine Unterführungsböschung geprallt. Durch die Geschwindigkeit habe sich der Pkw überschlagen.Der Lenker habe dabei tödliche Verletzungen erlitten.22 Mann der freiwilligen Feuerwehr führten die Bergung durch. Das Notarztteam, ein Fahrzeug des Roten Kreuz und zwei Polizeifahrzeugen waren im Einsatz, wie die Polizei berichtet.