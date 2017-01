Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges in St. Margarethen

01.01.2017, 13:08 Uhr

Heftig begann laut Polizeibericht ein 15-jähriger das neue Jahr in St. Margarethen im Lungau

Wie es in der Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, erlangte in der Nacht auf den 1. Jänner 2017 ein 15-jähriger Jugendlicher aus St. Margarethen unter einem Vorwand den Fahrzeugschlüssel seines 22-jährigen Freundes.Weiters berichtet die Polizei: "Danach nahm der 15-Jährige das Fahrzeug des Freundes, das auf einem Parkplatz in St. Margarethen im Lungau abgestellt war, in Betrieb. Nach kurzer Fahrt prallte der Jugendliche mit dem Pkw gegen eine Mauer eines nahegelegenen Hotels. Unfallzeugen verständigten hierauf die Polizei."

Der Unfalllenker, der laut Zeugenaussagen stark alkoholisiert war, habe laut Bericht vor dem Eintreffen der Polizeistreife die Unfallstelle verlassen. Nachdem die Streife den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und erhoben hatte, sei die Wohnadresse des jugendlichen Lenkers aufgesucht worden, wo er im Beisein seiner Eltern angetroffen werden konnte.Ein mit dem Jugendlichen durchgeführter Alkomattest hat laut Polizei einen Alkoholisierungswert von mehr als 1,5 Promille ergeben.Der 15-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges angezeigt. Bei der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg erfolgt eine Anzeigeerstattung wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen.(Quelle: Polizeidirektion Salzburg)