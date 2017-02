Veranstaltungstipps aus den Salzburger Bezirken (17.2. - 19.2.)

schließen X



ZellArt - Offizielle Eröffnung der Galerie im Ferry Porsche Congress Center

Wann? 17.02.2017 19:00 Uhr

Wo? Ferry Porsche Congress Center, 5700 Zell am See

https://www.meinbezirk.at/pinzgau/lokales/zellart-offizielle-eroeffnung-der-galerie-im-ferry-porsche-congress-center-d2016576.html



Österreichisches Ensemble für neue Musik "Das Dunkel der Nacht"

Wann? 17.02.2017 20:00 Uhr

Wo? Kunsthaus Nexus, Saalfelden am Steinernen Meer

https://www.meinbezirk.at/pinzgau/lokales/oesterreichisches-ensemble-fuer-neue-musik-das-dunkel-der-nacht-d2016840.html



Kinderartikelbazar und Tombola

Wann? 18.02.2017 10:00 Uhr bis 18.02.2017 16:00 Uhr

Wo? NMS, 5741 Neukirchen

https://www.meinbezirk.at/pinzgau/lokales/kinderartikelbazar-und-tombola-d2011993.html



NIGHT-RACE in Maria Alm am 18. Februar

Wann? 18.02.2017 17:00 Uhr

Wo? Simmerllift, 5761 Maria Alm

https://www.meinbezirk.at/pinzgau/sport/night-race-in-maria-alm-am-18-februar-d2012926.html



Musikantenstammtisch beim Pfefferbauer

Wann? 19.02.2017 19:00 Uhr

Wo? Jausenstation Pfefferbauer, 5700 Zell am See

https://www.meinbezirk.at/pinzgau/lokales/musikantenstammtisch-beim-pfefferbauer-d2016579.html