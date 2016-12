Verkehrsunfall in Mauterndorf

27.12.2016, 16:56 Uhr

Wie die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung mitteilt, kam es am 27.12.2016 zu einem Unfall auf der B99 zwischen Mauterndorf und Tweng.

Laut Mitteilung habe am 27. Dezember 2016 gegen drei Uhr ein 24-jähriger Einheimischer seinen PKW auf der B99 von Tweng kommend in Richtung Mauterndorf gelenkt. Bei Straßenkilometer 60,0 habe der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei rechts von der Straße abgekommen, und sei zirka 80 m entlang der Böschung geschlittert und im Bachbett der Taurach zum Stillstand gekommen. Der unverletzte Lenker hätte sich selbstständig aus dem Wrack befreit und sei zu Fuß nach Hause gegangen. Dort habe der Einheimische gegen vier Uhr die Feuerwehr zur Fahrzeugbergung verständigt. Polizisten hätten für die Unfallaufnahme den 24-Jährigen beim Elternhaus angetroffen. Das Ergebnis des Alkotest habe ergeben, dass der Einheimische über 1,5 Promille hatte. Die Beamten nahmen den Führerschein ab. An der Fahrzeugbergung waren laut Polizeibericht 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mauterndorf mit drei Fahrzeugen und drei Mann der Freiwilligen Feuerwehr Tamsweg mit einem Fahrzeug beteiligt. Laut Polizei traten keine Fahrzeugflüssigkeiten am Unfallfahrzeug aus und lagen keine Verkehrsbehinderungen vor.