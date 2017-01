Viele Besucher beim Tag der offenen Tür am Multi

28.01.2017, 11:30 Uhr

Das Multi bietet zwei Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe mit den Schwerpunkten multi-gastro&kunst und multi-media, foto&werbegrafik an. Der dreijährige Aufbaulehrgang widmet sich ebenso dem Schwerpunkt multi-media, foto&werbegrafik.Ab kommendem Schuljahr gibt es außerdem eine Fachschule multi–abschluss mit anschluss (1-jährig oder 3-jährig), die gastronomisch und wirtschaftlich ausgerichtet ist.Während sich Eltern bei Vorträgen über die verschiedenen Ausbildungsangebote informierten, lernten SchülerInnen bei Workshops die Schwerpunkte der Schulzweige kennen.

Künstlerisch und kreativ wurde zum Beispiel die Druckgrafik ausprobiert – die selbst gestalteten Taschen konnten dann mit nach Hause genommen werden. Im Fotostudio schnupperten die SchülerInnen Modelluft, während sie vor der Kamera posierten. Klangvoll ging es im Tonstudio zu, wo man sich als ModeratorIn versuchen und seinen eigenen Radiotext sprechen konnte. Staunen und schlemmen stand in der Lehrküche am Programm: Der Duft der selbst gebackenen Brote und Weckerln führte die Besucher ins Land der kulinarischen Köstlichkeiten.Der Besuch der beiden dazugehörigen Kolpinghäuser, die für viele SchülerInnen ein Zuhause auf Zeit bieten, rundete einen ereignisreichen Tag am MultiAugustinum ab.