Von Tamsweg aus mit dem Bus auf die Pisten

01.02.2017, 05:30 Uhr

Skifahrerinnen und Skifahrer gelangen mit den Öffis zu den Skigebieten gratis!

Halbtages-/Stundenkarte

LUNGAU. Vom Bezirkshauptort Tamsweg (Haltestelle Marktplatz) in die Lungauer Skigebiete mit den öffentlichen Verkehrsmitteln! Wie gut das funktioniert und was das kostet, haben sich die Bezirksblätter Lungau letzte Woche angeschaut.Um das öffentliche Verkehrsnetz im Lungau kümmert sich die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) „Regionalverkehr Lungau-Takt", deren Geschäftsführer und Obmann Peter Schitter aus Mauterndorf ist. Er erklärt, was Skifahrer dazu wissen müssen: „Der Fahrgast (Einheimischer sowie Urlauber) kann bereits bei der Hinfahrt – also kurz vor Kauf eines Skipasses – ins Skigebiet gratis fahren, sofern er beim Einstieg in den Bus Skibekleidung trägt und Skier bzw. ein Snowboard mitführt. Hat der Fahrgast dann die Liftkarte (ab einer Stundenkarte möglich) gelöst, so kann er bei Vorlage derselben, von 8 bis 18:30 Uhr im Lungau-Takt-Öffi-Netz gratis fahren."

Tages-/Wochenkarte

Saison- oder Punktekarte

Gruppenkarte

Schitter: "Aus allen Orten"

Schitter führt aus: "Ein Bonus für Fahrgäste mit gültigen Tages- oder Wochenliftkarten: sie können auch ohne Skiausrüstung den gesamten Lungau-Takt von 8 bis 18:30 Uhr kostenlos benützen."Schitter weist darauf hin: "Mit Saison- und Punktekarten fährst Du ebenfalls kostenlos, jedoch hier nur zur Ausübung des alpinen Skisports; das heißt, Skier oder Snowboard sowie Skibekleidung obligat!""Keine kostenlose Busberechtigung gibt es für Gruppenkarteninhaber. Gruppenkarten sind ohnedies bereits ermäßigt. Gegen einen Aufpreis von sechs Euro auf die Liftkarte ist allerdings auch bei der Gruppenkarte die Busfahrt inbegriffen", erklärt Schitter.Schitter abschließend: "Die Bezirksblätter haben sich lobenswerterweise die Verbindung vom Marktplatz in Tamsweg in die Skigebiete angeschaut; ich möchte ergänzen, dass von allen Ortschaften ähnlich attraktive Verbindungsmöglichkeiten bestehen."