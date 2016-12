Förderstart für Breitbandausbau im Lungau

01.01.2017, 00:00 Uhr

Insgesamt stehen für den Breitbandausbau im Lungau mehr als 680.000 Euro.

Noch kein Fördergeld in den Lungau geflossen

LUNGAU. Kürzlich startete die erste Ausschreibung mit EU-Beteiligung für den weiteren Ausbau des Salzburger Breitbandnetzes. Das Landes-Medienzentrum informierte darüber. Über die Sonderrichtlinie "Breitband Austria 2020_Access" werde diesmal auch Fördergeld aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) eingesetzt."Seit Beginn des geförderten Breitbandausbaus ist noch kein Fördergeld in den Lungau geflossen. Allerdings gibt es im südlichsten Bezirk des Landes nach wie vor bestehende Lücken in der Versorgung mit schnellem Internet", erklärte Landesrat Josef Schwaiger in der LMZ-Aussendung. Schwaiger fährt fort: "Der Lückenschluss in schwer zu versorgenden Regionen ist für Telekommunikationsanbieter nicht wirtschaftlich, weshalb eine Förderung von bis zu 75 Prozent der Kosten möglich ist. Insgesamt stehen für den Breitbandausbau im Lungau mehr als 680.000 Euro zur Verfügung. Ich hoffe auf eine starke Beteiligung der Telekommunikationsbetreiber, damit auch die bisher schlecht versorgten Regionen im Lungau künftig mit gut ausgebauten Datenleitungen von den zahlreichen Chancen einer zunehmend digitalisierten Welt profitieren können."

"Digitale Revolution ohne Breitbandnetze nicht denkbar"

Einreichfrist läuft bis 31. März 2017

"Genauso wie die industrielle Revolution ohne den massiven Ausbau des Schienennetzes nicht umzusetzen gewesen wäre, ist die digitale Revolution ohne Breitbandnetze nicht denkbar. Insbesondere dem ländlichen Raum kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Breitbandnetze sind unsere Güterwege des 21. Jahrhunderts und ermöglichen, standortunabhängig an den vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung teilzuhaben", erläuterte Schwaiger.Interessierte Gemeinden im Lungau sind eingeladen, sich mit dem Breitbandkoordinator des Landes Salzburg, Fabian Prudky, unter Tel.: 0662 8042-3934 oder per E-Mail an: fabian.prudky@salzburg.gv.at in Verbindung zu setzen. Die Einreichfrist läuft bis 31. März 2017.