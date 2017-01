Klein, aber fein – Schönfeld!

24.01.2017, 06:00 Uhr

Das Skigebiet Thomatal-Schönfeld punktet durch leistbare Preise und landschaftliche Unberührtheit.

"Ja klar. Jetzt allerdings nicht mehr soviel wie in jungen Jahren, als ich noch beim Lungau-Cup mitgefahren bin.""Natürlich in unserem Thomataler Skigebiet in Schönfeld."

"Es ist ein kleines familienfreundliches Skigebiet mit zwei Schleppliften und einem Babylift. Man kann mit den Kindern oder Enkeln gemütlich und ohne Hektik seine Schwünge ziehen. Schönfeld punktet auch mit den leistbaren Preisen. Zudem ist das kleine, aber feine Skigebiet übersichtlich: von der Terrasse des Almstüberl aus können z. B. auch Nichtskifahrer beobachten, wie ihre Kleinen am Babylift das Skifahren lernen.In Schönfeld fährt man ausschließlich auf Naturschnee inmitten eines landschaftlich unberührten Gebietes. Der Erholungswert in Schönfeld ist sehr hoch, gar keine Frage!!"Es werden da schon Kindheitserinnerungen wach; man trifft dort Leute, mit denen man das Skifahren erlernt hat.""In Schönfeld können sich auch Langläufer, Skitourengeher und Schneeschuhwanderer pudelwohl fühlen. Die örtliche Gastronomie freut sich über den Einkehrschwung danach!"