LungauerInnen können in den Jugendlandtag einziehen

03.01.2017, 16:04 Uhr

32 zufällig ausgewählte Jugendliche aus dem Lungau wurden zum Jugendlandtag eingeladen, an dem sie – sofern sie sich anmelden – teilnehmen können.

Salzburgweit 800 Jugendliche eingeladen

LUNGAU. Aus dem Lungau wurden insgesamt 32 Jugendliche eingeladen, beim Salzburger Jugendlandtag 2017 mitzumachen. Die Hälfte davon ist weiblich, die Hälfte männlich. Aus jeder der 15 Lungauer Gemeinden wurden zumindest zwei Personen gezogen.Für 2017 wurden per Zufallsziehung 800 junge Salzburger Mädchen und Burschen im Alter von 16 bis 20 Jahren aller Regionen des Landes ausgewählt und eingeladen teilzunehmen. Bei der Zufallsauswahl wurde dabei auf eine ausgeglichene Altersdurchmischung und eine Ausgewogenheit beider Geschlechter besonders Wert gelegt. Rund 40, aber mindestens 36, Jugendliche werden letztendlich am Projekt teilnehmen. Der Salzburger Jugendlandtag wird am 16. März im Sitzungssaal des Salzburger Landtags stattfinden.

Ist gesetzlich verankert

Jugendliche schlüpfen in die Politiker-Rolle

EU finanziert mit

Der Salzburger Jugendlandtag wurde als Format der Jugendbeteiligung durch einen einstimmigen Landtagsbeschluss vom 5. Oktober 2016 gesetzlich verankert, wie in einer LMZ-Erklärung verdeutlicht wird. "Mit dem Jugendlandtag 2016 haben wir als Landesparlament einen weiteren Schritt in Richtung Öffnung für die Bürgerinnen und Bürger, in dem Fall für die Salzburger Jugendlichen, gesetzt", sagte Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf heute, 3. Jänner. "Es ist uns vergangenes Jahr gelungen, das Jugendparlament auf neue Beine zu stellen und mit einer engagierten Gruppe wieder durchzustarten. Wir haben das erfolgreiche Jugendbeteiligungs-Projekt daraufhin gesetzlich verankert."Der Salzburger Jugendlandtag soll Jugendlichen einmal im Jahr die Möglichkeit geben, in die Rolle von Politikerinnen und Politikern zu schlüpfen. Die jungen Leute können dabei selber erleben, was es bedeutet, jene zu sein und erfahren, wie politische Entscheidungen zu Stande kommen. "Bei einem Vorbereitungswochenende werden den angemeldeten Jugendlichen Expertinnen und Experten zur Seite stehen", erklärt Pallauf zum Ablauf des Projekts. "Mit diesen können sie ihre Ideen und Anliegen diskutieren. Sie werden ihre Vorschläge dann gemeinsam als Anträge formulieren. Diese werden dann in der Plenarsitzung im März debattiert und abgestimmt. Außerdem werden die jungen Salzburgerinnen und Salzburger auch die Möglichkeit haben, ihre Anliegen mit Abgeordneten zu diskutieren und Fragen an Mitglieder der Landesregierung zu richten."Das Projekt wird mit Unterstützung der EU finanziert. Für das Jugendpartizipationsprojekt wurde auch für 2017 wieder um Förderung aus dem Programm "Erasmus +" angesucht. Dem Antrag wurde stattgegeben. Der Salzburger Jugendlandtag wird somit mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.