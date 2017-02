13.02.2017, 13:54 Uhr

Neues Psychotherapie-Angebot im Lungau

TAMSWEG. Das Land Salzburg hat gemeinsam mit der Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK) auf den Bedarf an Psychotherapeutinnen und -therapeuten in den Regionen Lungau und Pinzgau reagiert und zwei neue Stellen mit jeweils 20 Stunden geschaffen sowie eine Stelle mit 40 nachbesetzt. Das Angebot soll sich an SGKK-Versicherte richten, die die Psychotherapie kostenlos in Anspruch nehmen können. Für den Lungau heißt das, dass in Tamsweg somit monatlich zirka 13 Therapiestunden pro Woche abgehalten werden können.

