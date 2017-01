3. Lauf zum Bezirkscup 2017

15.01.2017, 19:22 Uhr

Am Aineck führte der TVB Unernberg den dritten Lauf zum Bezirkscup durch.

EIne Woche nach dem zweiten Lauf fand am Hang in St. Margarethen der dritte Lauf zum aktuellen Schi-Bezirkscup statt. 54 Kinder von 8 - 12 und 40 StarterInnen in den Kategorien U13 und darüber absolvierten einen Pralellslalom in zwei Durchgängen.Tagesschnellste bei den Damen war Johanna Perner vom UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF mit einer Gesamtzeit von 56,26 und bei den Herren Felix Sagmeister vom USC Powerpage Ramingstein in der Gesamtzeit von 52,22.

Weitere Klassensieger:Lenie Eschbacher (SKICLUB OBERTAUERN), Marie-Christin Sampl (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH), Cordula Lüftenegger (UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF), Leonie Fötschl (UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG), Laura Gfrerer (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH), Johannes Schlick (UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL), Maximilian Steiner (SKICLUB OBERTAUERN), David Hönegger (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH), Lukas Schilchegger (SKICLUB OBERTAUERN), Tristan Schiefer (USK MUHR); Elena Marquez-Trigo (UNION SKIKLUB TAMSWEG), Julia Grill (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH), Cheyenne Konrad (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH), Nina Gfrerer (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH), Matthias Brugger (UNION SKIKLUB TAMSWEG), Mathias Prattes (SKICLUB OBERTAUERN), Gianluca Sager (SKICLUB OBERTAUERN), Johannes Lechner (USK MUHR), Michael Laßhofer (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH), Gerhard Stöckl (UNION SKIKLUB TAMSWEG) und Andreas Thomasberger (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH).