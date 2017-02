4. Lauf zum Bezirkscup in St. Margarethen / Aineck

04.02.2017, 18:29 Uhr

Am 4.2.2017 fand der 4. Lauf zum G.A.S Lungauer Bezirkscup 2017 am Aineck statt, organisiert vom USK Muhr.

Die Tages-Gesamtschnellsten

Gefahren wurde ein Slalom mit 2 Durchgängen.1. Cheyenne(USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH); 1:33,632. Elena(UNION SKIKLUB TAMSWEG); 1:42,133. Elisa-Theresa(UNION SKIKLUB TAMSWEG); 1:46,361. Johannes(USK MUHR); 1:23,412. Gianluca(SKICLUB OBERTAUERN); 1:29,823. Mathias(SKICLUB OBERTAUERN) ; 1:30,52

Der nächste Lauf zum G.A.S Lungauer Bezirkscup 2017 findet am 11.2. am Fanningberg statt, der 6. und letzte Lauf am 19. März in Obertauern.Die Bilder zeigen einige Wettkämpfer und alle Siegerehrungen.Alle übrigen Ergebnisse auf skizeit.net