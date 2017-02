5. Lauf zum GAS Bezirkscup 2016/2017

12.02.2017, 08:55 Uhr

Den 5. Lauf zum zum GAS Bezirkscup 2016/2017 organisierte der USC Mariapfarr wieder am Fanningberg.

FANNINGBERG (red). Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison trat der USC-Mariapfarr als Veranstalter für den Bezirkscup an und oganisierte in bewährter Weise den 5. Lauf der Saison. Ausgetragen wurde ein Riesenslalom in einem Durchgang bei guter Piste, Temperaturen um den Gefrierpunkt und eher nebeligem Wetter.51 WettkämpferInnen der Klassen Ü13 kamen in die Wertung und 55 Kinder.Tagesschnellste waren Johanna Perner bei den Damen (USC Mauterndorf), mit einer Zeit von 55,26 und Benedikt Stolz (USC Mauterndorf) mit 51,96.

Hannah Sampl, Marie-Christin Sampl, Emilie Fanninger, Lena Kerschhaggl, Laura Gfrerer, Johannes Schlick, Sebastian Sebastian, Manuel Prodinger, Lukas Schilchegger, Tristan Schiefer.Elen Marquez-Trigo, Julia Julia ,Cheyenne Konrad, Nina Gfrerer, Martina Gfrerer, Lukas Graggaber, Matthias Prattes, Gianluca Sager, Felix Sagmeister, Benedikt Stolz, Michael Laßhofer, Hannes Gfrerer, Gerhard Stöckl, Andreas Thomasberger.Alle Ergebnisse auf skizeit Bildergalerie der Siegerehrungen