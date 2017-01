Auch die Burschen schlagen in Tamsweg auf

28.01.2017, 05:30 Uhr

Spannung und jede Menge Spaß beim „School-Championship-Boys“, wo zum ersten Mal in Tamsweg gespielt wurde.



Action in der Vorrunde



Spannendes Finale

TAMSWEG (tru). Zum ersten Mal fand in Tamsweg der „School-Championship-Boys“ Volleyballbewerb für Buben im Alter von 10 – 14 Jahren statt. Je zwei Mannschaften der NMS Bad Hofgastein, der HIB Saalfelden, der NMS Tamsweg und des BG Tamsweg spielten in der Großsporthalle Tamsweg auf drei Spielfeldern um den Einzug ins Landesfinale.Die Vorrunde wurde in zwei Vierergruppen gespielt, wobei das Team BG Tamsweg eins als Gruppensieger ins Halbfinale einzog. In diesem verlor die Mannschaft trotz vieler schön herausgespielter Punkte gegen Saalfelden zwei. Im zweiten Halbfinale zeigte die Truppe aus Bad Hofgastein ihr Können und ließ Saalfelden eins keine Chance.Auch das Finale entschied Bad Hofgastein eins gegen Saalfelden zwei klar für sich. Das Spiel um Platz drei zwischen dem Bundesgymnasium Tamsweg und der HIB Saalfelden ging nach zwei sehr spannenden Sätzen in einen dritten Entscheidungssatz. Das gesamte Match über zeigten beide Mannschaften schöne Ballwechsel, schließlich hatten die Tamsweger in einem sehr knappen Finish das Glück auf ihrer Seite. Der dritte Platz bedeutet gleichzeitig die Teilnahme an der zweite Qualifikationsrunde in Saalfelden Ende Februar. Die Plätze fünf bis acht belegten Bad Hofgstein zwei, NMS Tamsweg eins, NMS Tamsweg zwei und BG Tamsweg zwei.