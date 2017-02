Bernhard Fanninger aus Lessach ist Bezirksmeister im Luftgewehr

14.02.2017, 06:00 Uhr

TAMSWEG, LESSACH, MAUTERNDORF. Am 4. Februar fand am Luftgewehrstand in Tamsweg die Bezirksmeisterschaft 2017 im Luftgewehr der Sportschützenvereine Mauterndorf, Lessach und Tamsweg statt. Die Meister verteilten sich dieses Jahr ziemlich ausgeglichen auf alle Vereine. Bezirksmeister wurde Bernhard Fanninger aus Lessach, wobei gesagt werden muss, dass in allen Wertungsklassen hervorragende Ergebnisse erzielt wurden. Klassen-Sieger wurden Alexander Gruber, Ingeborg Fanninger, Bernhard Geppmayer, Gabi Mauser, Christian Gell und der Lungauer Vorzeigeschütze Vinzenz Dröscher. Die Mannschaftswertung gewann Lessach vor Tamsweg und Mauterndorf.