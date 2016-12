"Die Reise hat sich gelohnt!"

28.12.2016, 04:30 Uhr

Tischtennis-Spieler Andreas Thomasberger machte in Buenos Aires einige Plätze in der Weltrangliste gut.

SANKT ANDRÄ IM LUNGAU, BUENOS AIRES (pjw). In Buenos Aires (Argentinien) war der Lungauer Tischtennis-Spieler Andreas Thomasberger vom 24. bis 28. November auf der Jagd nach Weltranglistenpunkten. Rund 160 Behindertensportler aus 25 Nationen nahmen an diesem internationalen Wettkampf, bei dem es insgesamt zehn Spielklassen – je nach Schwere der Behinderung – gibt, teil. Andreas Thomasberger spielte in Klasse Sieben, wo er als Weltranglisten-Fünfzigster ins Felde zog – und das mit großem Erfolg.

Rang vier und sechs



Ein Sprung in der Weltrangliste

Thomasbergers Ziele für 2017

Thomasberger wurde in seiner Klasse Vierter und im Doppel (mit einem Partner aus Uruguay) wurde der St. Andräer Sechster. "Das Turnier ist sehr erfreulich gelaufen, vor allem weil es das erste Turnier für mich heuer war", berichtet Thomasberger. "Ich konnte mich gleich gut akklimatisieren und bin hervorragend ins Turnier gestartet. Zweimal konnte ich mich gegen Gegner aus Chile erfolgreich auflehnen; auch ein Costa Ricaner sowie ein Mexikaner mussten sieglos vom Tisch gehen; der Lokalmatador aus Argentinien war leider stärker und hat die Klasse Sieben schließlich auch gewonnen; Um Platz drei kämpfte ich gegen einen kanadischen Landsmann: hier musste ich mich knapp geschlagen geben. Fazit: Die gesamte Reise hat sich für mich sowohl sportlich als auch vom Kulturellen her gelohnt", betont der Lungauer.Was diese Platzierung in der Weltrangliste bedeutet steht erst im Jänner 2017 fest, da die Weltrangliste jeweils erst am Monatsanfang aktualisiert wird. Thomasberger schätzt, dass er sich von Rang 50 auf einen Platz ungefähr zwischen 35 und 40 verbessern konnte.Thomasbergers nächstes Turnier-Ziel ist im Mai die Weltmeisterschaft im Teambewerb in Bratislava und dann im Juni in Barcelona ein weiteres Weltranglistenturnier. Zudem will er mit dem Team III des TTC Intersport Frühstückl Tamsweg, bei welchem er Mannschafts-Leader ist, in der 3. Klasse der Meisterschaft eine gute Figur machen. Ziel ist hier der Klassenerhalt.