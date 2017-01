Ein Vierteljahrhundert Lungauer Langlauftage!

19.01.2017, 07:30 Uhr

25 Jahre "no handicap – Lungauer Langlauftage"!

Vom 30.1.bis 3.2.2017 finden in Tamsweg, Prebersee, die Lungauer Langlauftage statt.

TAMSWEG. Auf einer Wiese in Mörtelsdorf hat alles klein begonnen, heute sind die Lungauer Langlauftage ein Fixpunkt im Sportkalender von Special Olympics.Höhepunkt des Vereins "no handicap - Lungauer Langlauftage" war sicher die Austragung der Nationalen Winterspiele 2000 und 2012 im Lungau.Alljährlich werden zahlreiche Freiwillige mobilisiert, die dann alle mit Herz und Seele bei der Durchführung des Events dabei sind!

"Bin oft zu Tränen gerührt!"

Der Programmablauf!

„Ich bin oft zu Tränen gerührt", erzählt Margret Wieland, eine langjährige Mitarbeiterin der Lungauer Langlauftage, "und wir können von diesen Menschen so viel lernen. Sie sind so ehrlich, geradlinig und so unvoreingenommen; also ich gehe nach diesen Tagen immer mit so viel positiver Energie nach Hause.“ Und für die TeilnehmerInnen bedeuten die Lungauer Langlauftage, dass sie durch Sport im Mittelpunkt stehen, Anerkennung für erbrachte Leistungen erhalten, Erfolg verspüren, ein großartiges Miteinander erleben: all das bedeutet ein Stückchen Glück!- Mo., 30. Jänner 2017, 20 Uhr, Eröffnungsfeier, Marktplatz Tamsweg; Einmarsch der Sportlerinnen und Sportler, Konzert von Marc Pircher; Ernennung von Tamsweg zur offiziellen "Host Town der Special Olympics World Winter Games 2017"- Mi., 1. Februar 2017, ab 9 Uhr, Qualifikationsläufe, Prebersee- Do., 2. Februar 2017, ab 9 Uhr, Finalläufe und Siegerehrungen, Prebersee; ab 20 Uhr, Special Olympics Sportlerball mit großer Tombola, Gambswirt