Eishockey - Absage in Ramingstein

05.02.2017, 11:47 Uhr

Schlechte Eisverhältnisse führen zur Absage

Das für Samstag angesetzte letzte Meisterschaftsheimspiel der Dark Green Ravens gegen die Zeller Flyers mußte wegen der schlechten Eisverhältnisse, auf Grund der Plusgrade, abgesagt werden. Ein Pech für die Ravens, hatten sie doch das Auswärtsspiel mit 12:2 deutlich gewonnen und galten auch im Heimspiel als Favoriten. Nachtragstermin und Ort (Eisverhältnisse in Ramingstein) sind noch offen. Somit ist es bereits die dritte Spielabsage bei einem Heimspiel (zu zwei Heimspielen waren die Gegner nicht angereist) und die Ramingsteiner haben anstatt der geplanten sieben Heimspiele nur vier (drei Siege, ein Unentschieden) absolvieren können. Die Ravens, die dzt. in der Tabelle mit einem Punkt Rückstand auf dem vierten Tabellenplatz liegen, müssen jetzt zu fünf Auswärtsspielen in Folge.