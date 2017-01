Erster Raiffeisen Landescup 2017 in Ramingstein

15.01.2017, 12:05 Uhr

Zwei Klassensieger aus dem Lungau

Am vergangenen Samstag fand der erste Bewerb im Raiffeisen Landesskicup im Spezialspringen und Langlauf in Ramingstein statt. Dabei zeigten die jungen TeilnehmerInnen der Jahrgänge 2002-2009 in vier verschiedenen Altersgruppen beachtliche Leistungen. Unter den über 50 StarterInnen befanden sich auch acht StarterInnen vom SC Ramingstein die auch zweimal in ihren Gruppen siegreich blieben, nämlich Tobias Kerschhaggl und Florentina Moder.