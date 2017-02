Fanningberger Skitourentag: Höfl war in 36 Minuten oben

13.02.2017, 11:59 Uhr

Kaum einer hat damit gerechnet, dass der Rekord geknackt werden kann – doch dann kam Armin Höfl.

Weitere Glanzleistungen

MARIAPFARR, WEISSPRICH (red). Schon letztes Jahr war der Streckenrekord des Tamswegers Hans Wieland (37:45 min) beim Fanningberger Skitourentag eine Sensation. Armin Höfl (Buff Austria/Atomic), das Ass aus Krakau, hat am Sonntag mit seiner Wahnsinnszeit von 36,13 min bei der neunten Auflage des Events die Latte aber noch höher gelegt.Tagessiegerin wurde Julia Kasberger vom La Sportiva Mountain Attack Team. Sie gewann mit der sensationellen Zeit von 53:03min bei den Damen; an zweiter Stelle kam Martina Gell mit nur 35 Sek. Rückstand, gefolgt von Antonia Winkler mit 55:09 Min. In der Jugend männlich U20 holte sich Vorjahressieger Thomas Pichler mit 47:25 Min vor Sebastian Schmiderer (Askö Gosau, 51:37) und Felix Gruber (Triunion Lungau, 56:23) den ersten Platz. In der Herrenklasse I gewann mit seiner Rekordzeit Armin Höfl, mit 40:46 Min. holten sich Harald Feuchter aus Tamsweg und Bernhard Bauer aus St. Andrä den zweiten Platz. In der Herrenklasse II holte sich Vorjahressieger Hans Wieland mit fünf Minuten Vorsprung den Sieg, vor Markus Wieser, Team Atomic, mit 43:39 und Andreas Wilscher (44:07) vom Team LSC Rennweg. Sieger der HK III wurde Karl Kahlbacher mit der super Zeit von 48:02 Min., Zweiter wurde Hans Wurmbauer mit 58:04 Min. Wohlgemerkt: Alle männlichen Starter von der Jugendklasse bis zur Herrenklasse III waren unter einer Stunde im Ziel!

Erwähnenswertes

Neuerungen 2017

200 Sportler unterwegs

Eine besondere Erwähnung verdienen Reithofer Günther, der mit athletischen 72 Jahren die 900 Höhenmeter Strecke mit links gemeistert hat, wie auch die zwei Jüngsten, die 8-jährigen Dominik Vanessa und Thomas Bauer. Die personenstärkste Mannschaft war übrigens die Tri-Union Lungau mit 24 Personen, vor dem Radfux-Team mit 14 Personen.Zum ersten Mal gab es bei diesem 9. Fanningberger Skitourentag, den der USC Mariapfarr-Weißpriach veranstaltete, essbare Trophäen: nämlich vergrößerte Brotmedaillen, kreiert und handgemacht von Christina Bauer aus Göriach. Neu war auch, dass die Siegerehrung in der Discothek Villa in Bruckdorf abgehalten wurde.Heuer nahmen rund 200 TeilnehmerInnen auzs nah und fern teil; es ging darum die 900 Höhenmeterlauf zu meistern. Die ersten Genussläufer waren bereits um 8 Uhr auf der bestens gespurten Strecke unterwegs; um 10 Uhr starteten die Sprinter mit vollem Tempo vom Fanningerwirt in Richtung Gamsstadl.